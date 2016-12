Mercoledì 28 Dicembre 2016, 10:45

Incidente mortale in via del Monte della Capanna all'angolo con via del Quartaccio in zona Torrevecchia. È avvenuto la scorsa notte intorno alle due quando si sono scontrate una Smart e una Mini. Ad avere la peggio sono state le due persone a bordo della Smart: B.L.18enne, passeggero, è deceduto; mentre il conducente è stato soccorso in codice rosso. Sostanzialmente illesi, invece, gli occupanti della Mini. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA