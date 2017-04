FA IL BAGNO NUDO NELLA FONTANA DI TREVI IN PIENO GIORNO

Mercoledì 12 Aprile 2017, 18:13

Un giovane italiano è stato fermato dalla polizia locale di Roma Capitale dopo essersi gettato nudo nella Fontana di Trevi. È successo intorno alle 15. Le pattuglie presenti, una appartenente al gruppo Trevi di presidio al monumento e una del Gssu in servizio antiabusivismo, sono intervenute in contemporanea: hanno coperto il giovane con un telo e lo hanno condotto presso il Comando di via della Greca. Condotto presso il centro di fotosegnalamento della Questura, verrà sanzionato per il bagno e denunciato all'Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni: il giovane inizialmente ha provato a spacciarsi per straniero. Sono in corso verifiche per monitorare lo stato del monumento per eventuali danneggiamenti.

