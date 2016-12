Roma nord vs Roma sud, i diversi modi di festeggiare il Natale

Lunedì 26 Dicembre 2016, 11:00

di Veronica Cursi

Un desiderio espresso la notte di Natale: «Quanto vorrei essere nato a Roma nord». E Lorenzo, abitante di Roma sud (suo malgrado) si ritrova catapultato come per magia nella tipica famiglia borghese dei Parioli. Con tutti i pro e i contro del caso. E' il nuovo capitolo in salsa natalizia dell'eterna sfida Roma nord-Roma sud.Un nuovo corto tutto da ridere che racconta vizi, virtù e paradossi delle due diverse facce di Roma. E che nemmeno a dirlo è diventato virale in poche ore. Il video, prodotto da Actual, scimmiotta i cinepanettoni, si intitola "Natale a Roma nord" ed è interpretato da due facce note del web, Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci. Ed in tre giorni ha già raggiunto più di 200 mila visualizzazioni.Il protagonista è un ragazzo di Roma sud che ha il mito di Roma nord, compra regali a Ponte Milvio e ha un unico sogno: vivere dall'altra parte di Roma. Magia del Natale, il sogno si avvera e cosa succede? Lorenzo si ritrova con i soldi in tasca, una bella macchina, suo nonno che lo porta in giro per prostitute e il padre che da "macellaro" si trasforma in uomo d'affari che finisce in carcere. Il resto (con finale a sorpresa) è tutto da vedere.

