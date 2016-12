Martedì 27 Dicembre 2016, 16:25

Investimento mortale poco dopo le 13 in viale della Serenissima, a Roma. L'incidente è avvenuto all'angolo con viale della Venezia Giulia in zona Tor De Schiavi. A perdere la vita un uomo di 85 anni, N.M. che è stato investito da un camioncino. Il conducente del mezzo si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto anche il V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e ricostruire la dinamica dei fatti. Sotto choc l'autista del mezzo che lo ha colpito, medicato in strada dal personale del 118. Inutili invece i soccorsi per l'anziano, morto poco dopo.

