Lunedì 26 Dicembre 2016, 15:16

Un motociclista di 18 anni, residente nel quartiere di Grotta Perfetta, è deceduto per le conseguenze di un incidente avvenuto a Ostia poco dopo le 14,30 sulla corsia centrale della via Cristoforo Colombo, all'altezza del km 24,700 in direzione di Roma.Si tratta del rettilineo che attraversa la pineta di Castelfusano, compreso tra gli incroci con via Canale della Lingua e via del Lido di Castelporziano. Sul posto sono accorsi i soccorsi dal vicino ospedale Grassi ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, Gruppo di Intervento traffico e gruppo Roma X Mare, hanno fatto i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente e deviato la circolazione. La strada è stata temporanemante chiusa ai veicoli in direzione Roma.Il centauro, che viaggiava in sella ad un'Aprilia Gpr 125, ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un albero sulla banchina che separa la carreggiata centrale con la complanare. Nal tratto precedente la pavimentazione è deformata dalle radici degli alberi.

