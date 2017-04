Roma-Fiumicino, persona investita da un treno: rallentamenti e ritardi

Sabato 8 Aprile 2017, 13:49

«Circolazione rallentata, dalle 12.20 sulla linea Roma -Fiumicino, per l' investimento di una persona, probabile suicidio, da parte del treno Leonardo Express 3282, nella stazione Roma Ostiense. I viaggiatori, 120, hanno proseguito il viaggio con un treno regionale successivo.

Il traffico ferroviario per Fiumicino è garantito utilizzando binari alternativi della stazione Ostiense. Si registrano ritardi fino a 20 minuti. La circolazione potrà tornare regolare terminati i rilievi dell'autorità giudiziaria». Così in una nota Rfi.

