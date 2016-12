Schianto sulla Roma-Fiumicino tra taxi e scooter: uomo gravissimo traffico in tilt verso aeroporto

Giovedì 29 Dicembre 2016, 17:14

Gravissimo uomo sbalzato dallo scooter dopo lo scontro con un taxi sulla Roma-Fiumicino a metà pomeriggio nei pressi del raccordo anulare: il ferito è stato portato in ospedale da un'eliambulanza. L'incidente ha causato il blocco del traffico in direzione dell'aeroporto Leonardo da Vinci con code che hanno raggiunto via della Magliana.

