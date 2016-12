Martedì 27 Dicembre 2016, 20:44

Dopo la fase di sperimentazione diventa definitiva la pedonalizzazione h24, nelle domeniche e nei giorni festivi, di via dei Fori Imperiali da piazza Venezia al Colosseo. È quanto stabilisce una delibera approvata oggi dalla Giunta capitolina. Nelle giornate in questione non potranno dunque transitare veicoli del trasporto pubblico, taxi e Ncc. Lo annuncia il Campidoglio con un comunicato.«Il provvedimento non si applica nei giorni prefestivi e il sabato, per non impedire l'accesso dei mezzi da lavoro nei cantieri della Metro C e quindi per non rallentare gli stessi lavori esponendo l'amministrazione al pagamento di riserve da 150 mila euro al giorno - si legge nella nota -. Nel complesso l'intervento si inserisce all'interno del percorso di riqualificazione dell'intera area che sarà avviato progressivamente».

