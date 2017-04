Pasqua, allerta terrorismo: a Roma più controlli ma niente feste blindate

Martedì 11 Aprile 2017, 08:46

Capitale sotto strettissima sorveglianza per le festività di Pasqua. Dopo i recenti attentati in Svezia e in Egitto, l’allerta terrorismo è alto sulla scena internazionale. E, in particolare, a Roma, più volte indicata come obiettivo dall’Isis. La città non sarà blindata, assicura il Viminale, ma i controlli saranno potenziati.Sotto i riflettori, il centro storico, in cui a essere rafforzati saranno anche i varchi di accesso con particolare attenzione per auto e mezzi pesanti adibiti a carico e scarico merci, e ovviamente le zone nelle quali si svolgeranno le celebrazioni, a partire dall’area del Colosseo in occasione della via Crucis di venerdì sera - chiusa la fermata della metro Colosseo - fino ad arrivare a piazza San Pietro per la messa di domenica. Queste le prime decisioni prese ieri nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, che saranno poi definite in settimana in un Tavolo tecnico in Questura. Massima sorveglianza pure in aeroporti, porti e stazioni. «Gli ultimi sono stati sette giorni terribili: San Pietroburgo, Stoccolma, Egitto - ha ricordato il ministro dell’Interno Marco Minniti, intervenuto ieri alla cerimonia per i 165 anni della Polizia di Stato - Una forza cieca e irrazionale si muove contro i principi fondamentali dell’ umanità».Inevitabile il riferimento a Stoccolma. «Quando si arriva a rubare un camion e pochi minuti dopo ci si scaglia contro un centro commerciale, si capisce che la nuova minaccia è a prevedibilità zero. Non abbiamo mai affrontato una minaccia con queste caratteristiche: le forze di polizia devono prevedere l’imprevedibile, è una sfida al limite». La paura c’è. Si sente. «Nel 2016 - ha affermato il capo della Polizia Franco Gabrielli, durante le celebrazioni - abbiamo registrato un significativo calo della delittuosità, -8,6%, e i primi mesi di quest’anno confermano l’andamento. A questo purtroppo non corrisponde un aumento della percezione di sicurezza nelle nostre comunità».Intanto, novità arrivano da Stoccolma. Rakhmat Akilov, il presunto autore dell’attacco, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Mirror, avrebbe confessato alle autorità svedesi di avere «realizzato ciò che si era proposto di fare» e di avere agito per «vendicare i bombardamenti sull’Isis». L’uomo avrebbe pianificato l’attentato, eseguendo anche un sopralluogo nella zona. I servizi di sicurezza svedese stanno monitorando i militanti di estrema destra.

