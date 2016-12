Salta il concertone a Roma, ironia social, il sindaco Nardella: "Romani, vi aspettiamo a Firenze"

Giovedì 22 Dicembre 2016, 13:59

Niente concertone a Roma? Sul web scatta l'ironia. E il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ci prova e pubblica un tweet:

Amici miei, se non avete il concertone di Capodanno in citta' non c'e' problema... vi aspettiamo tutti a Firenze con Marco Mengoni

.

Alla giunta Raggi non saltano solo gli assessori, il caposegereteria e il Bilancio, ma salta anche il Capodanno

2016 - scrivono gli esponenti di Fdi-An, Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio e Federico Mollicone responsabile

Cultura - I grillini stabiliscono così, dopo la bocciatura sui conti da parte dell'Oref, un altro invidiabile primato: per la prima volta dopo vent'anni niente 'concertonè a Roma

. E aggiunge la capogruppo del Pd Michela Di Biase: «Per inadeguatezza e superficialità dell'amministrazione Capitolina, quest'anno dopo ben 24 anni, l'ormai abituale concertone di Capodanno per salutare l'anno nuovo a Roma non ci sarà. La società organizzatrice vincitrice del bando e gli sponsor che avrebbero garantito la gratuità dell'iniziativa si sono ritirati. Il motivo è semplice: non sono riusciti a trovare riscontro nell'azione amministrativa del Campidoglio».

