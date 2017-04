Mafia Capitale, i pm: "Buzzi e Carminati sono boss, la prova sta nelle intercettazioni"

Mercoledì 12 Aprile 2017, 09:20

di Davide Manlio Ruffolo

«L’associazione mafiosa sta tutta qui in questa aula, sbaglia chi pensa che con il decreto di archiviazione si sia sgonfiato tutto». Con queste parole, pronunciate ieri nell’aula bunker di Rebibbia gremita come non mai, il procuratore aggiunto Paolo Ielo ha dato il via alla requisitoria per il processo su Mafia Capitale.Il magistrato ha spiegato: «L’accusa non è in guerra con nessuno, dal 416 bis alle frodi fiscali, questo Ufficio non ha giocato barando. Il cuore di questo procedimento sono le intercettazioni telefoniche e ambientali, che costituiscono una prova autonoma senza bisogno di riscontro. Di queste le più significative erano sui nostri desktop e le abbiamo sentite e risentite. Ascoltatele anche voi e verificate se il tono di queste fosse quello di “quattro amici al bar” che chiacchieravano o meno», ha continuato il pm prima di addentrarsi ulteriormente nell’argomento. Secondo lui, infatti, nell’inchiesta «è stato usato il criterio della prudenza nel valutare il contenuto delle conversazioni e nel ricercare riscontri per tutte le chiamate in correità riferite a soggetti terzi. In mancanza di questi riscontri e di una prova solida, per tali persone abbiamo chiesto l’archiviazione».Lo stesso magistrato si è poi soffermato sulla figura dei due principali indagati, entrambi ritenuti inaffidabili, Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. Dura la descrizione del primo, definito «un caso esemplare di inattendibilità» per le numerose versioni fornite, tanto che «si potrebbe dire che esiste un Buzzi uno, quello delle intercettazioni, cui segue un Buzzi due, un tre e poi un quattro legato alle vari dichiarazioni... ormai ho perso il conto». A seguire la parola è passata al pubblico ministero Giuseppe Cascini che ha esordito: «Mafia Capitale è una nuova mafia che non è nuova. Affonda le sue radici nelle commistioni tra banda della Magliana ed eversione nera».Un’organizzazione inizialmente dedita al recupero crediti violento e poi evoluta «nell’acquisizione di appalti e commesse pubbliche». Il pm Cascini ha spiegato che «non dobbiamo stabilire oggi se c’è la mafia a Roma, sappiamo che c’è». L’udienza riprenderà oggi con la requisitoria del pm Luca Tescaroli.

