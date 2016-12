Maestra morta di sospetta meningite a Roma, la preside: "Da ieri al lavoro per avvisare tutti"

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 12:07

«Da quando, ieri pomeriggio dopo le 17, abbiamo saputo del decesso della maestra il nostro lavoro per avvisare tutte le famiglie è stato incessante». A dirlo è Marina Campitelli, la dirigente scolastica della scuola Cesare Battisti dove insegnava la maestra morta per meningite il 26 dicembre scorso. La donna aveva 59 anni e non 52 come appreso in precedenza. «La comunicazione del decesso ci è arrivata dalla Asl e da quel momento abbiamo contattato telefonicamente le famiglie dei 20 bambini interessati comunicando loro quale era tipo di profilassi consigliata». «La maestra - aggiunge la dirigente - ha prestato servizio i giorni 20, 21 e 22 dicembre soltanto nelle sue classi e non ha svolto supplenze altrove». La dirigente spiega inoltre che oltre agli alunni, «è stata consigliata la terapia farmacologica di copertura anche ai genitori che avevano partecipato a una tombolata in classe e al personale che aveva lavorato più a stretto contatto con la sfortunata maestra».

