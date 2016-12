Madre e figlioletta per strada al gelo: due carabinieri pagano hotel e abiti nuovi

Sabato 31 Dicembre 2016, 15:17

di Morena Izzo

Salvano mamma e figlioletta di tre anni da una notte che avrebbero trascorso al gelo alla ricerca di un rifugio, pagando loro una camera d’albergo e comprando alla piccola biscotti, latte e vestiti.I due “angeli in divisa” sono gli appuntati dell’Arma, Andrea Castiello e Salvatore Fontana, della compagnia dei carabinieri di Roma San Pietro. Un pronto intervento speciale, il loro. Una storia di solidarietà che scalda il cuore.La richiesta di aiuto era arrivata dalla madre superiora delle “Suore della Redenzione Villa Mater Admirabilis” di via Pineta Sacchetti. È alla loro porta che ha bussato Mireille, trentatreenne congolese che è in Italia ha chiesto asilo politico. Tra le braccia stringeva la sua piccola Lucia di 3 anni, infreddolita. «Noi purtroppo non abbiamo posto», le ha dovuto rispondere la madre superiora, che ha chiamato il 112.Quando i due carabinieri sono arrivati non ci hanno messo molto a decidere cosa fare. I servizi sociali avrebbero potuto dare supporto solo il giorno successivo, ma intanto quella mamma e la sua piccola avrebbero trascorso la notte in strada al ghiaccio.E così hanno raggiunto l’hotel Marc’Aurelio in via Gregorio XI a Boccea e hanno prenotato una camera per Mirielle e la sua bimba. «Sono nostre ospiti», hanno detto alla reception. Gli occhi della donna hanno brillato per la commozione. Poi i due appuntati sono andati a comprare un pasto caldo e dei vestitini per la bimba. Prima di andare via, la donna, dopo averli ringraziati, ha fatto loro una richiesta: «Voglio una foto con i nostri due angeli in divisa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA