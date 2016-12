Martedì 27 Dicembre 2016, 10:21

Se ne è andato in un giorno di festa, a Santo Stefano, un ragazzo di soli 17 anni morto nel primo pomeirggio del 26 dicembre in un incidente avvenuto al km 24.700 della Cristoforo Colombo a Roma , tra via Canale della Lingua e l'incrocio di Casal Palocco.Luca Miozzi era al volante di una moto Aprilia Derbi 125 ha perso il controllo del mezzo per cause imprecisate, ed è andato a sbattere contro un albero mentre si trovava nella corsia centrale direzione Roma. Sul posto sono intervenuti i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare la morte.«Ero dietro di lui, all'improvviso la motocicletta ha sbandato, Luca è andato fuori strada. L'ho visto finire contro quell'albero, morire sotto i miei occhi, non ho potuto fare niente per lui, sono distrutto», ha raccontato il padre del giovane con la voce strozzata dal pianto parlando con i vigili urbani e i primi soccorritori del 118 che sono arrivati sul posto nell'intento di aiutare suo figlio.

