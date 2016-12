Venerdì 23 Dicembre 2016, 12:28

Litiga con il coinquilino e lo ferisce al torace con un coltello. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, nel giardino di un condominio di via Alicudi in zona Casilino quando, in seguito ad una violenta lite per futili motivi, il romeno, ha preso un coltello e ha ferito al torace il coinquilino. La vittima è riuscita a togliere dalle mani dell'aggressore l'arma e a chiamare il Nue. Soccorsa dal 118 la vittima è stato trasportata in ospedale dove è stata ricoverata in prognosi riservata per ferite da taglio all'emitorace sinistro e al braccio destro. Gli agenti delle volanti della polizia di Stato giunti sul posto sono stati informati dal personale del 118 che il coinquilino indicato dalla vittima come l'aggressore si era appena allontanato a piedi su via Alicudi. Grazie alle descrizioni dei testimoni, i poliziotti, hanno individuato e bloccato l'aggressore, G.M.I., un romeno di 38 anni, che cercava di nascondersi nelle siepi lungo la stessa via. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due coltelli nel giardino dove era avvenuta l'aggressione, uno dei quali presumibilmente utilizzato per l'accoltellamento. Accompagnato negli uffici del commissariato «Casilino», per gli ulteriore accertamenti, il fermato che presentava alcune tracce di sangue sugli abiti e escoriazioni sul volto è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria per tentato omicidio aggravato da futili motivi e accompagnato in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA