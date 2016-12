Incidente sulla Pontina: traffico bloccato verso la Capitale

Sabato 31 Dicembre 2016, 12:01

in direzioneper un incidente tra via di Spinaceto e via di Vallerano. Lo comunica un tweet di Luceverde.Un'auto, per motivi ancora da accertare, si è schiantata contro il guardrail, quasi ribaltandosi. Sul posto carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco. Traffico paralizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA