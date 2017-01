Martedì 3 Gennaio 2017, 12:14

di Alessio Barbati

Un incendio è divampato nel complesso di palazzine di via Carlo Pirzio Biroli 52, zona Cassia. Le cause non sono ancora chiare ma il vento ha fatto sì che le fiamme si propagassero immediatamente agli immobili adiacenti. Sul posto sono intervenute 4 autobotti dei vigili del fuoco, 3 pattuglie dei carabinieri, una della polizia municipale e due mezzi di soccorso dei pompieri.

