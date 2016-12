FOLLIA A ROMA, SALGONO IN METRO CON UNA CUCINA IN MANO -Guarda

Venerdì 23 Dicembre 2016, 18:02

Scene di fillia nella Capitale. Altro che buste e pacchetti regalo, il vero 'bottino' di Natale è la cucina trasportata in metro, almeno per due audaci passeggeri della metro A di Roma che questa mattina sono stati sorpresi a viaggiare con fornelli e forno. La scena esilarante è stata immortalata in un video postato sui social che ha subito ricevuto una pioggia di commenti."Trasporti e traslochi veloci a prezzi modici?", ha scritto ironico un utente, "Non uno che si sia degnato di bloccarli e chiamare la vigilanza", ha invece affermato irritato un altro, indignato per l'assenza di controlli e sorveglianza sul mezzo pubblico.

