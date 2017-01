Scontro tra due compattatori Ama: grave operaio rimasto incastrato tra le lamiere

Martedì 3 Gennaio 2017, 17:12

di Morena Izzo

È rimasto incastrato tra le lamiere nello scontro tra due camion compattatori dell’Ama, un italiano di 56 anni, che è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 7 nello stabilimento dell’azienda municipalizzata a Rocca Cencia. Per estrarre l’operaio, che di nome fa Salvatore, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto con due squadre.L’uomo è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Le sue condizioni di salute sono gravi a causa dei numerosi traumi riportati nell’impatto, ma non sarebbe in pericolo di vita. A fargli visita al policlinico Tor Vergata, si è recato in mattinata anche il responsabile del parco automezzi di Rocca Cencia.«Un grande abbraccio di conforto e vicinanza al nostro collega autista Salvatore ricoverato in ospedale (e ancora sotto i ferri) per un brutto incidente accaduto stamattina», scrive su Facebook il LILA (Laboratorio Idee Lavoratori Ama). «Il camion di Salvatore - spiegano i colleghi - era all'interno di una lunga fila su quella corsia in foto, in attesa di poter scaricare il mezzo. Nel ripartire dopo l'ennesima sosta non riesce a togliere l'accelerazione di partenza e a frenare in tempo, andando a sbattere con violenza contro il camion Ama che gli era di fronte. L'unica manovra che è riuscito a compiere è stata cercare di girare a destra per evitare il tamponamento. Da notare che il collega ha una lunga esperienza di autista ed è persona molto seria e responsabile».Gli operai avanzano l'ipotesi a causare l'incidente sia stato «il pedale dell'acceleratore senza gommino antiscivolo»: in presenza di scarpe bagnate «con l'aggiunta di sostanze oleose (molto presenti nel nostro ambiente), può accadere che il piede scivoli andando a finire sotto il pedale del freno ed incastrarsi tra i due».

