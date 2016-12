Mercoledì 28 Dicembre 2016, 14:33

di Giulio Mancini

Una palazzina a due piani è esplosa oggi intorno alle 14 ad Acilia, periferia sud-ovest di Roma. Ci sarebbero famiglie rimaste intrappolate sotto le macerie.Sul posto operano i vigili del fuoco, tre ambulanze e una eliambulanza, carabinieri e polizia. La deflagrazione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, è avvenuta in via Giacomo della Marca al civico 36 in un palazzo di quattro appartamenti.Il boato è stato avvertito distintamente nei quartieri limitrofi e ha squassato gli infissi delle palazzine delle vicinanze.Non si sa ancora se ci siano vittime, per ora sconosciuto anche il numero dei feriti.

