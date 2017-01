"Diamo il meglio di noi", lunedì 9 artisti e sportivi all'università per la donazione organi

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 15:08

Lunedì 9 gennaio 2017 artisti del mondo della musica e dello spettacolo incontreranno gli studenti dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza per “Diamo il meglio di noi”, la campagna di sensibilizzazione al tema della donazione.Una mattinata piena di ospiti, aperta al pubblico e gratuita per iniziare l’anno sotto il segno del DONO!Ospiti del “Meet and Greet” per Diamo il Meglio di Noi – LIVE! saranno: Guglielmo Scilla, in rete è conosciuto come Willwoosh, il duo romano Zero Assoluto, l’imitatore Andrea Perroni, l’attore Michele La Ginestra che condurrà l’evento e un ospite a sorpresa molto amato dai giovani! E ancora gli sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dell’Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico passeranno a salutare gli studenti e lasciare la propria testimonianza a favore della donazione degli organi!Il programma dell’evento, promosso dal Centro Nazionale Trapianti e dall’Università La Sapienza, prevede momenti di approfondimento e di dibattito sul tema donazione e trapianto.Tutti i partecipanti riceveranno in regalo una compilation contente brani musicali e pillole informative sul tema donazione e trapianto e sulle modalità di dichiarazione di volontà.Diamo il meglio di noi – Meet and Greet avrà inizio alle ore 10:00 e si terrà all’interno della città universitaria de La sapienza presso l’Aula Magna del Rettorato.L’ingresso sarà consentito sino ad esaurimento posti.

