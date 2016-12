Christmas in Mons: il party natalizio musicale più cool della Capitale

Giovedì 22 Dicembre 2016, 17:09

Continua la rassegna di concerti curata da Jacopo Ratini perAtmosferica Dischi & Eventi, al Mons (lo storico Jonathan's Angels), nel cuore di Roma, alle spalle di Piazza Navona.A chiudere l’anno in bellezza, Giovedì 22 Dicembre, ci saràChristmas in Mons. Un Party Natalizio Musicale. Una Jam Session che vedrà protagonista una Band, formata da Riccardo Merlo (batteria), Jacopo Mariotti (chitarre) e Davide Alivernini (basso), che suonerà “all night long”. Una folta schiera di Artisti si avvicenderanno sul Palco del Mons per cantare i grandi successi della musica internazionale (soul, pop, blues, r’n’b).Davide Fusaro (DAEV), Michelle Perera, MariTè, Laura Bari,Riccardo Ranalli, Elisa Castells, Valentina Prosperi, Elisa Siragusano. E tante altre Special Guest che saliranno sul palco a regalare la loro inconfondibile voce e la loro preziosa musica.Inizio Concerto: ore 22.00.Ingresso Gratuito.Mons: Via della Fossa 16 - Roma.Info & Prenotazioni: 066893426 - 3397373855.

