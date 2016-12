"Per il Capodanno una festa lunga 24 ore, tutta la città coinvolta": gli auguri di Virginia Raggi

Lunedì 26 Dicembre 2016, 16:09

«Buon Natale. Vorrei augurare a tutti i romani di trascorrere delle serene feste in famiglia e con i loro cari». Lo scrive sul sito del Comune la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Nei giorni scorsi ho avuto modo di incontrare anche i dipendenti capitolini per il tradizionale scambio di auguri. È stato per me un piacere condividere un momento di gioia con chi è impegnato in prima linea per garantire i servizi alla città e migliorare la qualità della vita e il benessere di tutti noi. A loro si stanno unendo altri colleghi grazie alle nuove assunzioni che abbiamo sbloccato: nuova linfa che aiuterà tutta la macchina amministrativa», aggiunge.

«Per chi vorrà festeggiare l'arrivo del nuovo anno in piazza - si legge ancora sul sito del Comune - abbiamo presentato un unico grande evento, che partirà alle 22,30 del 31 dicembre, al Circo Massimo, e si concluderà la sera del primo giorno dell'anno nuovo. Si intitola "1° gennaio 2017 - La Festa di Roma" e con essa aspetteremo l'alba e fino a sera ci ritroveremo per una festa lunga un giorno tra storia, contemporaneità e comunità, con uno straordinario programma di eventi che andrà in scena su 4 ponti di Roma e su un chilometro di lungotevere che diventerà una grande piazza, con istallazioni, giochi di luci, concerti, laboratori per bambini, performance teatrali, letture, cinema, musica e ballo. Sarà una festa lunga 24 ore, con circa 500 artisti».

«Tantissimi i nomi che animeranno il primo giorno del nuovo anno: da Ascanio Celestini a Massimo Popolizio e Lucrezia Lante della Rovere, ad Ambrogio Sparagna, Raffaele Costantino e Giovanni Guidi, a Teho Teardo. Per continuare con i musicisti della JuniOrchestra, del Quartetto Sax Spmt, di Rane Jazz Quartett, del Coro Gospel Spmt, del Testaccio Jazz Orchestra, fino all'Orchestra di Piazza Vittorio», prosegue la Raggi. «Sono due invece le settimane di festa con Natale nei Musei Civici, manifestazione che prevede un programma di attività tra jazz, opera, teatro, letteratura, visite guidate, degustazioni, intrattenimento per bambini, dal 26 dicembre a domenica 8 gennaio, e che andrà in scena nei piccoli musei: Napoleonico, Pietro Canonica e Carlo Bilotti a Villa Borghese, Barracco, Museo delle Mura, Museo della Repubblica Romana». «Proprio in vista dei festeggiamenti di San Silvestro, per garantire un Capodanno sicuro per tutti, ho firmato un'ordinanza che, dal 29 dicembre alla mezzanotte del 1 gennaio, dispone il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e altri simili artifici pirotecnici e anche materiale esplodente declassificato, ossia potenzialmente non pericoloso e posto in libera vendita, a meno di 200 metri dai centri abitati, dalle persone e dagli animali. Il provvedimento prevede sanzioni che vanno da 25 a 500 euro - ricorda la prima cittadina -. Sempre per ragioni di sicurezza la Ztl Centro Storico sarà vietata ad autoarticolati, autocarri e altri veicoli adibiti al trasporto di merci nei giorni prefestivi e festivi fino al 6 gennaio (24, 25, 26 e 31 dicembre e per l'1 e il 6 gennaio prossimi), sulla base di una nota della Questura di Roma che fa seguito alle decisioni concordemente assunte dall'ultimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dal divieto sono esclusi i veicoli non superiori a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali, di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile, di valori, di generi alimentari deperibili, e adibiti alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali. Tali categorie di veicoli previste in deroga potranno accedere all'interno della ZTL Centro Storico esclusivamente attraverso quattro specifici varchi di accesso». «Per garantire adeguati controlli è stato inoltre siglato l'accordo tra il Campidoglio e i rappresentanti sindacali degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, per i servizi inerenti la notte di San Silvestro e l'intera giornata del 1 gennaio 2017. Saranno impiegati, su base volontaria, circa 600 vigili oltre a quelli previsti per l'attività ordinaria. Per assicurare invece il decoro urbano durante l'intero periodo delle festività, Ama garantirà a Natale e a Santo Stefano i servizi di pulizia, spazzamento, raccolta differenziata dei rifiuti e il regolare funzionamento del ciclo impiantistico a disposizione per la selezione e il trattamento dei rifiuti. Oggi saranno al lavoro oltre 1.400 dipendenti tra operatori e autisti: il 20% in più rispetto a una domenica standard, mentre domani saranno complessivamente operativi circa 2.500 addetti. A loro va il mio grande ringraziamento per il prezioso lavoro con cui riusciremo ad assicurare, tra l'altro, tutti i consueti presidi delle aree più frequentate del Centro Storico: Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, Venezia, Fori Imperiali», conclude.

Intanto è stato messo a punto in Campidoglio il programma per la festa di Capodanno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA