Buttafuori litiga e spara contro i clienti in un ristorante di Roma

Lunedì 2 Gennaio 2017, 14:11

È stato arrestato alle prime ore dell'alba dagli agenti della polizia di Stato del reparto volanti. 32 anni, romano, I.S., doveva garantire la sicurezza per il cenone di Capodanno, organizzato in un ristorante alla periferia della Capitale. Forse a causa dell'alcol, ha iniziato a discutere con due clienti e con l'organizzatore dell'evento, che ha tentato in tutti i modi di calmarlo e allontanarlo. L'uomo, invece, si è diretto verso la sua auto e, dal cofano, ha tirato fuori una pistola, regolarmente detenuta, ed ha fatto fuoco, sparando un primo colpo in aria, poi, due colpi all'indirizzo dei due avventori ed un quarto ancora in aria. Quindi, messosi alla guida della sua auto, è scappato. Dalla targa della vettura e dalle testimonianze raccolte, gli investigatori sono riusciti in breve tempo a risalire all'identità del fuggitivo, mettendosi sulle sue tracce. Al termine della battuta, subito effettuata nella zona, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo sulla via Anagnina. Sottoposto ad alcol-test, è risultato positivo. Condotto negli uffici del Commissariato, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per rispondere di tentato omicidio, minacce gravi e lesioni aggravate. Ritirato il porto d'armi.

