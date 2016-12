Venerdì 30 Dicembre 2016, 12:08

"CACCIATO" IL DIRETTORE D'ORCHESTRA Dopo le numerose critiche sulla pagina ufficiale Facebook dello show, l'organizzazione, Dimensione Eventi, ha destituito dalla carica il maestro, che sarà sostituito già dalla replica di oggi 30 dicembre, in programma alle 15. In una nota, l'organizzazione «si dissocia completamente » da quanto accaduto: «Come tutti i presenti siamo rimasti sconcertati da una dichiarazione assolutamente personale del direttore, tra l'altro a spettacolo ormai terminato. Il nostro lavoro è di creare emozioni positive e far sognare i più piccoli. Quanto è stato detto dal direttore d'orchestra è totalmente fuori luogo ed è il gesto arbitrario di una singola persona. Come organizzazione abbiamo lavorato affinché lo spettacolo fosse di gradimento per tutte le famiglie e dagli applausi ricevuti possiamo affermare di aver raggiunto questo obiettivo, grazie al calore del pubblico ed alla partecipazione. Ci dispiace moltissimo per l'accaduto e ribadiamo la nostra completa condanna del gesto, da cui prendiamo le distanze e per il quale abbiamo, come detto, già preso provvedimenti».

Come potrebbero reagire centinaia di genitori se durante uno, il direttore d'orchestra si alzasse in piedi, prendesse il microfono e gridasse alla platea ""? La risposta è: male.Lo sa bene il direttore d'orchestra dell'che proprio ieri sera durante lo spettacolo didella, stizzito dalle continue persone che si alzavano e abbandonavano la sala ha deciso di fare laa tutti i bimbi nella platea.La cosa, per quanto divertente, come riporta la stessasu Facebook, non è piaciuta ai genitori che si sono scatenati sulla pagina Facebook dell'evento con insulti e minacce al, a quanto pare, giovane maestro. La pagina è stata così chiusa e poco dopo ne è stata riapeta un'altra, con lo stesso risultato: insulti per tutti. Un Natale decisamente da incubo.

