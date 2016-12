Cinque auto in fiamme nella notte: "Incendio causato dai petardi" -Guarda

Sabato 31 Dicembre 2016, 15:24

Cinque auto in sosta sono andate in fiamme, la notte scorsa, all'altezza del civico 32 di via Alatri a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Centocelle. Quattro auto sono state completamente distrutte dall'incendio, mentre la quinta è stata distrutta in parte. Il rogo ha danneggiato anche la cantina di uno stabile vicino. Nessuno è rimasto ferito e sono in corso le indagini dei militari per chiarire le cause dell'accaduto.

L'incendio è scoppiato intorno alle 22.30: un'auto ha preso fuoco e poi la tramontana ha fatto espandere le fiamme. I condomini comunque escludono l'ipotesi petardi.

