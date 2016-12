Domenica 25 Dicembre 2016, 22:35

Per vivere ha bisogno di un cuore artificiale in attesa di un trapianto cardiaco: ha tre anni ed è greco il bambino al centro di un delicato trasferimento sanitario da Atene a Roma avvenuto nel giorno di Natale. Una richiesta partita dalle autorità ospedaliere greche. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Un velivolo C130J dell'Aeronautica italiana è partito nella mattinata da Pisa verso l'aeroporto militare di Elefsina (Atene) con scalo intermedio a Roma per rientrare a Ciampino in serata. A bordo dell'aereo militare hanno viaggiato una autoambulanza che speciali apparecchiature per cardiopatici e una equipe dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che si è reso disponibile ad accogliere e curare il minore (stante l'impossibilità di provvedere in Grecia).

Tutto ciò è stato possibile in questo giorno di festa grazie alla pronta collaborazione tra l'Aeronautica Militare greca e quella italiana, la disponibilità dell'ospedale Bambino Gesù, il supporto del centro cardiologico Onassis di Atene ed ai numerosi contatti intercorsi tra l'Ambasciata d'Italia ad Atene, l'Ambasciata ellenica a Roma ed i rispettivi Ministeri degli Esteri e della Difesa. Dall’inizio dell’anno sono oltre 220 le missioni, più di 700 ore di volo per trasportare pazienti in difficoltà. Il 60% circa dei pazienti trasportati in questi voli ha un’età compresa tra 0 e 3 anni.

Il servizio copre l’intero territorio nazionale ed è a disposizione anche dei nostri connazionali all’estero.

Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività e l'Aeronautica Militare, attraverso i suoi Reparti di volo, mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica.

