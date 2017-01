Mercoledì 4 Gennaio 2017, 16:49

è arrivata dai servizi segreti israeliani. Sarebbero stati modificati dei droni in modo da renderli “armati” e potrebbero essere utilizzati in Italia. In particolare sarebbero adatti a trasportare dell’esplosivo. I dispositivi - piccoli e per questo capaci di sfuggire ai radar e ai divieti di sorvolo - sarebbero stati segnalati in ingresso nel nostro Paese, via mare dagli 007 del Mossad. Il periodo a rischio per il nostro Paese comprenderebbe questi giorni di chiusura delle festività natalizie. Fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Il tema è stato discusso e analizzato della riunione del C.A.S.A., Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui fanno parte i vertici operativi delle forze di polizia e dei servizi segreti, che si è riunito lunedì 2 gennaio al Viminale.

Naturalmente Roma è al vertice della lista delle città più a rischio, anche Milano è attenzionata. Poi c'è il Vaticano. Anche perché la nuova rivista dell’Isis si intitola Rumiyah (Roma in arabo classico). Il termine è utilizzato dall'Isis a partire dal 2006.

A preoccupare i vertici della sicurezza italiani anche il contemporaneo e misterioso furto di due taxi, rubati insieme nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Porta di Roma a metà dicembre: una Fiat Punto e una Tipo mai più ritrovati. Veicoli meno sospetti di un’auto normale e può entrare anche nel centro storico senza dare eccessivamente nell'occhio.

L'allarme è serio, circostanziato e potrebbe arrivare dall'alto. Dal cielo, via drone. La segnalazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA