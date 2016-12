All'Atleticom We Run Rome di corsa anche gli arbitri di A

Giovedì 29 Dicembre 2016, 15:19

È partito il countdown per l'ATLETICOM WE RUN ROME 2016. Sabato 31 dicembre 2016, nell’ormai consueto giorno di San Silvestro, torna la manifestazione podistica che si è affermata come una delle 10 km più importanti in Italia e in Europa. Organizzata da ATLETICOM A.S.D., la gara gode dei patrocini del Comune di Roma, del Consiglio Regionale del Lazio, del CONI e si svolge sotto l'egida della Fidal.Giunta ormai alla sua VI edizione, l'ATLETICOM WE RUN ROME si snoda attraverso i luoghi più ricchi di storia e di fascino della Capitale: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, piazza Venezia, via dal Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali, il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla.Dopo il successo della V Edizione con circa 8000 iscritti, l’ATLETICOM WE RUN ROME 2016, avrà una significativa ed importante novità: oltre alla classica 10 km Competitiva e Non Competitiva, ci sarà infatti una prova non competitiva di 5 km a cui potranno partecipare tutti, senza nessuna limitazione, maniera ideale per festeggiare un ultimo dell'anno indimenticabile.L'ATLETICOM WE RUN ROME 2016 si pone l’obiettivo dei 10.000 partecipanti.Importante e prestigiosa la presenza di grandi atleti italiani ed internazionali: già confermati all’avvio di questa edizione il fenomenale keniano Stanley Biwott, vincitore della New York City Marathon 2015 e secondo classificato alla London Marathon 2016; l’altro keniano Victor Kiplimo e il francese Florian Carvalho, vincitore della passata edizione; oltre agli italiani Stefano La Rosa, olimpionico e oro a squadre nei 10.000 in Coppa Europa, Marco Salami, oro a squadre nei 10.000 in Coppa Europa, e Manuel Cominotto.In campo femminile ricca la partecipazione azzurra con alcune olimpioniche di Rio 2016: Veronica Inglese, finalista dei 10.000 e argento europeo nella mezza maratona, le maratonete Valeria Straneo e Anna Incerti, quest'ultima argento a squadre agli Europei di mezza maratona. Si aggiungono alla pattuglia tricolore Federica Del Buono, vice campionessa italiana di corsa campestre, e Rosalba Console, campionessa italiana nei 10.000 e nella mezza maratona, argento in Coppa Europa nei 10.000 e seconda a squadre agli Europei di mezza maratona 2016.Per iscriversi alla prova competitiva bisogna aver compiuto 18 anni ed essere tesserati FIDAL, Run Card o essere tesserati per un Ente di Promozione riconosciuto dal Coni. Per permettere ai tesserati EPS di prendere parte all’evento, FIDAL e ASD Atleticom hanno stipulato un apposito protocollo d’intesa che mette a disposizione per questa tipologia di tesserati la Runcard gratuita promozionale valida fino alla giornata del 31 dicembre.Per partecipare alla 10 Km non competitiva basta aver compiuto 14 anni, per la 5 Km non competitiva invece non ci sono vincoli.L’appuntamento è fissato per sabato 31 dicembre 2016 a partire dalle ore 10.00 presso lo Stadio delle Terme di Caracalla "Nando Martellini" a Roma. La partenza della prova competitiva sarà data in via delle terme di Caracalla alle 14.00. La prova non competitiva prenderà il via pochi istanti dopo.Prima della partenza, dalle 12.45 alle 13.30, è in programma il warm up guidato dalle Nike Master Trainer Elena Simeone e Valentina Visconti, che con una speciale sessione del Nike Training Club prepareranno i runner ad affrontare al meglio la gara.Anche quest’anno Nike mette a disposizione 100 Pacer, che aiuteranno i runner durante il percorso e li guideranno verso il traguardo. I Pacer saranno facilmente distinguibili e consentiranno ai runner di mantenere il giusto ritmo chilometro dopo chilometro. In veste eccezionale di Pacer, per questa edizione, anche il vincitore di X-Factor Lorenzo Fragola, che sosterrà i runner che percorreranno i 10 km in 50 minuti.Per prepararsi al meglio prima della gara, inoltre, i runner potranno usufruire del sostegno della app Nike + Run Club, che offre un programma di allenamento dinamico in grado di adattarsi alle diverse esigenze e livello di preparazione (http://www.nike.com/it/it_it/c/nike-plus/running-app-gps)Per conoscere tutti i servizi e gli appuntamenti in programma dedicati agli appassionati di running: nike.com/romaL’ATLETICOM WE RUN ROME 2016 sostiene la fondazione Telethon e per ogni pettorale acquistato sarà devoluto 1€ alla ricerca contro le malattie genetiche. Tutti i partecipanti potranno inoltre fare una donazione spontanea al momento dell’iscrizione sul sito www.werunrome.com Coloro che doneranno almeno 10€ potranno ritirare, insieme al pacco gara, anche l’edizione speciale del Cuore di Cioccolato Caffarel. I cuori potranno essere acquistati anche al momento del ritiro dei pacchi gara.Ciascun iscritto avrà infatti stampato sul pettorale un QR Code che permetterà di associare il proprio numero di pettorale al proprio profilo Facebook. Una volta ricevuto il pacco gara basterà andare sulla pagina www.werunrome2016.com/foto e inserire il proprio numero di pettorale.Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al 30 dicembre, online sul portale werunrome.com (fino a esaurimento dei posti disponibili).COSTI ISCRIZIONEPer la 10 Km, competitiva e non, la quota di iscrizione è € 25,00 (fino al 15 dicembre la quota era di 20.00) Per la 5 km la quota di iscrizione è € 18,00 (fino al 15 dicembre la quota era di 15.00). Per informazioni ed iscrizioni: werunrome2016.comINFOLINE - 388 8990029ARBITRI DI CORSAAnche quest’anno, dopo il grande successo ottenuto nella passata edizione, continua la collaborazione tra ATLETICOM WE RUN ROME e l’AIA-FIGC, Associazione Italiana Arbitri e della Federazione Italiana Gioco Calcio.L’ATLETICOM WE RUN ROME 2016 infatti è una delle quattro gare (le altre sono la “Maratona dei Templi” di Paestum, corsa il 13/11/2016, la “Scarpa d’Oro” di Vigevano, in programma il 12/3/2017, e la “Run&Smile" di Porto San Giorgio che si terrà il 28/05/2017) inserite nel calendario della seconda edizione della REFEREE RUN, campionato Italiano di corsa su strada sulla distanza dei 10 km organizzato appunto dall’AIA. A termine delle quattro prove sarà stilata una classifica finale divisa per categorie (Maschile Under 30 anni; da 30 a 44 anni; Over 45 anni; Femminile Unica) realizzata sommando i tempi impiegati da ciascun arbitro nel percorrere le quattro diverse tappe.Ancor più dello scorso 31 dicembre, quando furono circa 30 gli arbitri della sezione Roma 1 che parteciparono all’ATLETICOM WE RUN ROME, quest’anno si prevede una massiccia presenza delle giacchette nere, a testimonianza della solidità di questa partnership e della crescita continua di una corsa ormai entrata di diritto tra le gare più importanti ed affascinanti d’Europa.Di seguito un elenco degli arbitri che hanno già confermato la presenza:• Stefano Farina – ex arbitro internazionale, designatore degli arbitri di Serie B ed osservatore UEFA• Daniele Doveri – arbitro di Serie A• Maurizio Mariani – arbitro di Serie A• Claudio Gavillucci – arbitro di Serie A• Umberto Carbonari – Componente del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri• Roberto Bonardo – Presidente della Sezione Arbitri di Roma 1 “Generoso Dattilo”• Carlo Pacifici - ex arbitro di serie A e attuale designatore degli Arbitri della CAN D – Lega Nazionale Dilettanti• Massimo Cumbo – ex arbitro internazionale di calcio a 5, ex designatore della CAN 5, attuale responsabile del Servizio Ispettivo Nazionale AIA e istruttore FIFA per il calcio a 5• Federico La Penna – arbitro di Serie B con 2 presenze in Serie A• Daniele Minelli – arbitro di Serie B con già 1 presenza in Serie A• Giulio Dobozs – assistente arbitrale di Serie A• Ciro Carbone – assistente arbitrale di Serie A• Veronica Vettorel – assistente internazionale FIFA• Luca Palanca – ex arbitro di Serie A e attuale Presidente e designatore degli arbitri del Comitato Regionale Lazio della LND

