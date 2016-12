Acea sempre più digitale, per i clienti tutto è a portata di click

Giovedì 22 Dicembre 2016, 09:30

di Lorena Loiacono

Tutto in un click, a portata di mano. Addio appuntamenti, file allo sportello e cumuli di carta tutti da ordinare. Acea 2.0 decolla e porta con sé tutti suoi clienti che, attraverso il sito e la nuova area MyAcea, potranno gestire comodamente la loro utenza navigando da casa o, a breve, anche attraverso lo smartphone.Accedendo al nuovo sito, semplice e veloce, sarà possibile fare tutto quello per cui, fino ad oggi, era necessario recarsi alla sportello. D'ora in avanti, quindi, sarà immediata l'attivazione della bolletta web, pagare la fattura o richiedere la domiciliazione bancaria, inviare l'autolettura e segnalare un guasto prendendo appuntamento con i tecnici per l'intervento. Tutto in tempo reale, tutto tracciato e sotto controllo. Anche grazie all'utilizzo dell'identità digitale dei clienti. Si apre quindi una nuova era per Acea e per is uoi clienti, grazie all'avvio del nuovo sito della multiutility, www.acea.it e della nuova area clienti MyAcea, per gestire, da un unico account, le utenze di acqua, luce e gas in modo semplice e veloce mentre per la app, dedicata a smartphone e tablet, sarà necessario attendere la presa in carico di Google e dell'Apple store che arriverà comunque entro fine anno. I nuovi sistemi sono stati presentati ieri dalla presidente di Acea, Catia Tomasetti e dall'amministratore delegato, Alberto Irace.«Sono felice - ha spiegato Tomasetti - perché vedo realizzato un sogno condiviso con l'amministratore delegato. Il sito non è solo immagine, ma è un punto di contatto principale con il cliente. Abbiamo inoltre posto la base per tutta la nostra competitività futura». E il futuro è già iniziato: «Attraverso il sito il 90% delle operazioni si possono effettuare online ha illustrato l'ad Alberto Irace - abbiamo l'ambizione di conquistare nuovi clienti e per far questo dopo due mesi di stabilizzazione dei sistemi faremo una campagna molto importante che avrà l'obiettivo di convincere i nostri clienti a spostarsi dai vecchi canali ai nuovi supporti digitali».Tutti i servizi si rivolgono infatti agli oltre 8 milioni di clienti e Acea conta di coinvolgerne via web almeno la metà, nel prossimo periodo. «Abbiamo l'obiettivo di spostare quanti più clienti possibile ha spiegato Irace - le industry che oggi utilizzano questi canali hanno percentuali che vanno dal 40 al 50% dei clienti, molto dipende dall'efficacia e qualità delle operazioni digitali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA