Red Bull Doodle Art: al Moleskine Cafè SALMO, LUCA BARCELLONA e MARCELLO ASCANI proclamano il finalista italiano

Lunedì 10 Aprile 2017, 20:58

Appuntamento mercoledì 12 aprile al Moleskine Cafè di Milano (Corso Garibaldi, 65 – ingresso libero) per la finale italiana del Red Bull Doodle Art, il contest internazionale che ha visto la partecipazione di oltre 1500 studenti universitari in gara con il proprio “scarabocchio” artistico, nel quale esprimere il massimo della creatività. A partire dalle 17, il rapper Salmo, l’artista grafico Luca Barcellona e lo youtuber Marcello Ascani eleggeranno, tra i 10 doodle più votati sulla dagli internauti sulla piattaforma ufficiale nella precedente fase di social voting, il finalista italiano che volerà in una location esclusiva per partecipare alla finale mondiale, insieme agli altri 39 primi classificati nazionali provenienti da ogni parte del mondo. Il 2 maggio ci sarà un’ulteriore possibilità per partecipare alla Global Final: inviando all’account ufficiale Snapchat di Red Bull (@redbull) il proprio doodle disegnato con il cellulare sarà possibile essere selezionati come wild card e prendere parte all’evento. La sfida conclusiva sarà caratterizzata da un’innovativa esperienza in virtual reality, durante la quale i finalisti, dopo aver partecipato a un workshop sulla pittura in 3D, saranno in grado di realizzare il proprio disegno, grazie all’utilizzo della tecnologia Tilt Brush, il pennello virtuale di Google in combinazione con l’app HTC Vive. Tutti i lavori saranno esposti all’interno di una Global Virtual Gallery aperta a tutti gli appassionati d’arte e una giuria internazionale eleggerà il vincitore assoluto della terza edizione del Red Bull Doodle Art 2017.

