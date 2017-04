Incendio, grave giovane mamma rom e figlio di 3 anni

Sabato 8 Aprile 2017, 12:48

Una giovane mamma rom, di circa vent'anni, uno dei suoi due figli di 3 anni, sono ricoverati gravi condizioni, con ustioni su tutto il corpo all’ospedale di Sesto San Giovanni e Niguarda (Milano), dopo essere stati salvati in un cantiere in fiamme a Cinisello Balsamo (Milano) scelto come rifugio, verso le due del mattino di sabato. Meno gravi sarebbero le condizioni del secondo bambino della donna, di un anno. icarabinieri stanno cercando di capire chi ha accompagnato la madre e i due bambini in ospedale. Le forze dell'ordine e i sanitari, infatti, come si è saputo in un secondo momento, sono risaliti a loro solo dopo aver notato il fumo uscire dal rifugio - il cantiere fermo di una fermata del prolungamento della metropolitana - ed esservi entrati notando che gli spazi erano stati trasformati in una sorta di residenza. A quel punto hanno contattato gli ospedali della zona risalendo alla ventenne rom e ai due figli.

