Straniero si struscia contro una 14enne nella metropolitana e la molesta, placcato dai passeggeri e arrestato

Lunedì 2 Gennaio 2017, 17:10

MILANO - I passeggeri della metropolitana hanno bloccato e consegnato alla polizia un uomo di 32 anni, che stava molestando una ragazzina. L'episodio risale a venerdì scorso e oggi l'uomo, di origine indiana, è stato interrogato dal Gip di Milano Luigi Gargiulo. Ha negato le molestie, ma il fermo è stato convalidato. Ad accorgersi di quanto stava accadendo una passeggera che, salita su un treno della linea verde alla stazione di Moscova, ha notato che l'uomo si strusciava contro la 14/enne. La ragazzina era talmente scioccata che se ne stava in silenzio senza osare fare alcun movimento. La donna è intervenuta per 'liberare' la giovane passeggera, poi con l'aiuto di un altro passeggero ha tenuto bloccato fino alla fermata successiva il 32/enne, mentre avvisavano la polizia. Alla fermata successiva c'erano ad aspettare gli agenti che lo hanno preso in consegna.

