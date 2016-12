Lombardia, M5S e Lega Nord insieme per chiedere il voto per l'autonomia

Giovedì 22 Dicembre 2016, 09:32

di Elisa Straini

Lega e Movimento Cinque Stelle di nuovo assieme sul referendum per una maggiore autonomia alla Lombardia.Già nel 2015 i pentastellati al Pirellone votarono con la maggioranza di centrodestra la proposta di consultazione. Ieri, con il consigliere Eugenio Casalino (5Stelle) si sono uniti all'appello al governatore Roberto Maroni perché ora, «finalmente» la faccia tenere. L'occasione è stato lo scambio di auguri di Natale, durante il quale, l'Udp - l'ufficio di presidenza Consiglio regionale - ha fatto il punto con la stampa sul lavoro svolto finora e sugli impegni futuri. Tra questi il vice presidente dell'Aula Fabrizio Cecchetti (Lega) ha ricordato proprio il referendum.«Maroni ascolti il Consiglio regionale lombardo che ha approvato la richiesta con i due terzi dei voti», ha ricordato. Poi la richiesta ufficiale alla Giunta di convocare il referendum perché, ha detto «è l'auspicio non solo nostro ma di tutti i lombardi». Parole che sono state condivise dal pentastellato Eugenio Casalino che in Udp è consigliere segretario. «È da tempo che chiediamo a Maroni di indire questo benedetto referendum».Un appuntamento, quello con il voto per chiedere una maggiore autonomia per la Regione, che il governatore, a inizio mese, dopo la vittoria del no al referendum costituzionale, aveva detto di voler mettere subito in agenda.«Archiviato questo facciamo quello per la Lombardia - aveva affermato e se ci saranno elezioni politiche anticipate, chiederò nuovamente l'abbinamento». Ma se non ci saranno, aveva assicurato «il referendum lombardo lo faremo comunque in primavera». Da allora, però, più nulla.

