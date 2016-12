In metro senza biglietto né documenti, multato 'Ajeje Brazorf'

Venerdì 30 Dicembre 2016, 19:07

La notizia, riportata da vari siti di informazione come AffariItaliani.it e non solo, se fosse confermata avrebbe decisamente dell'incredibile.Da qualche ora sta circolando sul web la foto di una multa comminata sulla linea 2 della metropolitana di Milano: a sorprendere è il nome della persona multata che, sprovvista di documenti, ha fornito a voce le proprie generalità. Se l'indirizzo risulta essere vero (si tratta di una via in zona Quarto Oggiaro), non si può dire altrettanto del nome dichiarato dal multato: Ajeje Brazorf.Sì, avete capito bene: si tratta proprio del nome e cognome, falsi, dichiarati dal protagonista di un film neorealista alla cui proiezione assistevano Aldo, Giovanni, Giacomo e Marina Massironi nel celebre film 'Tre uomini e una gamba'. La domanda ora sorge spontanea: un falso diventato virale sul web, un giovane capace di raggirare un ingenuo controllore o lo stesso dipendente di Atm decisamente buontempone e capace di stare al gioco? Ai posteri l'ardua sentenza.

