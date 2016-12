CARTE CONTACTLESS O SMARTPHONE PER VIAGGIARE SUL MALPENSA EXPRESS

Giovedì 22 Dicembre 2016, 17:51

Facile, veloce, sicuro. È l’innovativo servizio sviluppato da Trenord e Mastercard per i clienti del Malpensa Express che consente di pagare il biglietto del collegamento aeroportuale semplicemente avvicinando la carta contactless (di credito, di debito, prepagata) o lo smartphone con tecnologia NFC (Near Field Communication) a uno degli 8 tra tornelli e totem dedicati presenti nelle stazioni di Milano Cadorna, Centrale, Porta Garibaldi e di Malpensa T1 e T2. Addio biglietto di carta: i controllori verificheranno l’avvenuto pagamento semplicemente ‘passando’ la carta o lo smartphone NFC su un lettore elettronico in loro dotazione. Con il servizio contactless, si potrà acquistare solo un biglietto di corsa singola in treno da Milano ai Terminal 1 e 2 di Malpensa o viceversa per una sola persona. Il sistema garantisce pagamenti sicuri. Le transazioni contactless, infatti, utilizzano le stesse tecniche di sicurezza adoperate per gestire i pagamenti con tutte le carte tradizionali. Con la tecnologia contactless nessun pagamento può essere effettuato se il POS non viene attivato; la carta funziona solo se avvicinata al POS a meno di 4 centimetri di distanza e non si corre alcun rischio di doppio addebito. Anche qualora si sfiorasse più di una volta il POS con la carta, sarà registrata una sola transazione. Attualmente, in Europa, solo Bratislava, Bucarest, Londra, Madrid e San Pietroburgo hanno lanciato pagamenti contactless nell’area dei trasporti metropolitani. Mentre in Italia è il primo esempio in assoluto con carte contactless. La tecnologia contactless è stata introdotta da dieci anni ed è ampiamente diffusa in ben 77 paesi, 49 dei quali sono europei. Oltre a Trenord e Mastercard, gli altri partner del progetto contactless sono Intesa Sanpaolo, Mercury Payment Services, Ingenico Italia, NordCom e SIA.

