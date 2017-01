Mercoledì 4 Gennaio 2017, 15:57

MILANO - Un caso che in un primo momento sembrava una intossicazione accidentale, con il passare delle ore ha assunto le proporzioni di un giallo, facendo accelerare le indagini su possibili reti di matrice jihadista nel Milanese. Un uomo, un magrebino, si troverebbe infatti ricoverato in ospedale, a Milano, in gravi condizioni. Ad intossicarlo sarebbe stata una sostanza di cui è vietata la vendita: l'ipotesi al vaglio degli investigatori è che si possa trattare di una sostanza idonea a preparare attacchi chimici. L'episodio di intossicazione di un uomo che ha fatto scattare l'allerta dell'antiterrorismo risale all'11 dicembre scorso e riguarda un egiziano. Da quanto si è saputo, l'uomo è stato ricoverato per un avvelenamento e i riscontri di investigatori e inquirenti dell'antiterrorismo milanese hanno dato esiti negativi in relazione a scenari di preparazione di attentati chimici o atti di terrorismo.

