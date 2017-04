Morto dopo un incidente stradale. Scatta l'inchiesta: c'è un indagato

Domenica 9 Aprile 2017, 09:13

di Ciriaco M. Viggiano

VICO EQUENSE. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla vicenda di Catello Donnarumma, il 26enne di Vico Equense morto giovedì scorso in seguito all'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto due giorni prima. Nel registro degli indagati figura il nome di un 44enne di Olevano sul Tusciano a carico del quale il pm ipotizza il reato di omicidio colposo. Domani alle 12 il magistrato nominerà il medico legale incaricato di eseguire l'autopsia sulla salma di Donnarumma.Martedì scorso il 26enne stava percorrendo via Raffaele Bosco, in direzione centro, quando si è scontrato con una vettura che procedeva in senso opposto. Il suo corpo è stato sbalzato verso l'altro lato della carreggiata. All'arrivo all'ospedale «De Luca e Rossano» Donnarumma era ancora vivo, ma non cosciente. Da lì è stato trasferito al «Loreto Mare», dove i medici hanno gli hanno riscontrato diversi traumi e un'edema cerebrale. Alla fine, dopo due giorni di agonia, si è spento.

