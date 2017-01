Ruba indumenti intimi e picchia la commessa che lo ferma

Martedì 3 Gennaio 2017, 15:39

VENEZIA - Per aver rapinato indumenti intimi per un importo di oltre 120 euro un 28enne veneziano, M.Z., è stato arrestato da agenti di una volante della questura veneziana e destinato dal pm di turno ai domiciliari. L'uomo si era fatto sorprendere da tre commessi e direttore di un negozio di abbigliamento di un centro commerciale mentre cercava di uscire indossando i capi rubati. Fermato aveva reagito colpendo chi lo aveva bloccato. All'arrivo dei poliziotti il giovane ha ammesso il furto: nel suo borsello è stata trovata una forbice di metallo con manici in plastica, utilizzata presumibilmente per tagliare le etichette dei capi di abbigliamento.

