"Il velo islamico non lo porto": il padre la pesta, la scuola la salva

Domenica 9 Aprile 2017, 09:16

BASSANO - Tremenda esperienza per una ragazzina di, colpevole, secondo la visione della vita e della religione delmusulmano integralista, diimposto dal suo credo. Lei è un'adolescente, vive in Italia, a scuola si confronta con le amiche, ha maturato una sua opinione: quel velo non lo vuole portare. Ed è allora che scattano le: il padre la picchia per costringerla a indossare l'indumento e poi la spedisce a scuola dalla Valbrenta a Bassano piena di, sconvolta. A raccontare questa storia è il Giornale di Vicenza che spiega come siada parte del preside. A quel punto sono intervenuti assistenti sociali e Comune che hanno trasferito la ragazza in una struttura protetta e segnalato il caso alle forze dell'ordine.

