Pepe infilato nelle serrature di bar, negozi e in Comune: scatta l'allarme

Martedì 11 Aprile 2017, 08:49

di Paola Treppo

PULFERO (Udine) - Un vero e propriocon un vandalo o un gruppo di vandali che hannoe polvere«Un fatto a dir poco deprecabile - dice il sindaco del piccolo centro delle Valli del Natisone, Camillo Melissa -; non so a chi possa venire in mente di fare una cosa del genere. Non so se sia una bravata, se l'opera di un vandalo, o di un persona che ha dei problemi mentali. O, ancora, peggio, che si tratti di un atto, ma non saprei nei confronti di chi. Perché sono state prese di mira, in contemporanea, nella stessa notte, diversein borghi molto distanti tra loro».«Comunque noi abbiamo denunciato la cosa ai carabinieri che adesso speriamo riescano a trovare il responsabile, o i responsabili. Come amministrazione municipale pensiamo di installare dellealmeno nel centro del paese, e nella sede del Comune. Non lo avevamo mai fatto prima perché Pulfero è un paese tranquillo, in cui non ci sono problemi di alcun tipo e la gente ci vive tranquilla».Il vandalo ha preso di mira bar, esercizi commerciali, la sede del Municipio e alcune case private, sia nel capoluogo che nelle frazioni di Tarcetta e di Cicigolis. Ha messo una specie di polvere speziata nelle toppe delle serrature, sui davanzali, in generale sulle porte e sugli infissi, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 aprile.«La signora del bar di Pulfero se n'è andata alle 3 di notte ed era tutto il ordine - dice il sindaco -; quindi è dopo quell'ora che il vandalo si è messo a buttare pepe. E lo ha fatto meticolosamente, perché ha raggiunto nella notte bar e negozi, tra cui l'attività economica di un assessore, che sorgono e sono attive in punti tra loro molto distanti. Io sono arrivato nella sede del municipio sabato mattina e ho visto questa sostanza nella toppa che ho dovuto pulire prima di riuscire ad aprire; è stato un po' difficoltoso ma ci sono riuscito. E poi cosa ne so di cosa ci fosse dentro? Qualcuno ha detto pepe perché lo ha annusato, ma poteva esserci qualsiasi cosa dentro, anche di».

