Valvole termostatiche nei condomini, arriva la proroga

Venerdì 30 Dicembre 2016, 10:14

L'obbligo di inserire le valvole termostatiche nei termosifoni per i condomini italiani è stato prorogato. I condomini possono tirare un sospiro di sollievo" commenta l'avvocato Gabriele Bruyère, presidente nazionale dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI) a proposito della proroga "da parte del Consiglio dei Ministri, nonostante quanto fissato dalla Direttiva Europea, al 30 giugno 2017 del termine entro il quale installare i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore". Una vittoria ottenuta, aggiunge, "grazie al deciso intervento delle organizzazioni di categoria della proprietà immobiliare e degli amministratori".Si fa comunque presente, aggiunge l'avvocato Bruyère, "che in questo periodo dovrà essere attentamente valutato se i lavori necessari per l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore abbiano risultati efficienti come costi e se non siano sproporzionati rispetto al risparmio energetico". "Se non ci fosse un risparmio, anche energetico, proporzionato - conclude il presidente dell'UPPI - , si potrà evitare di eseguire le opere".

