Va ad aiutare il figlio dopo l'incidente: 73enne muore colpito da infarto

Martedì 27 Dicembre 2016, 10:52

TESSERA - Era andatosenza feriti nelle prime ore della, ed è stato stroncato da un. Vittima,, 73 anni, residente a Mestre.La tragedia verso le 8.30 della mattina a Tessera, lungo via Triestina, nel luogo dove circa un'ora prima si era verificato il sinistro. Da quanto emerso l'uomo ha accusato unche purtroppo non gli ha lasciato scampo. L'ambulanza del Suem è arrivata a sirene spiegate, gli operatori hanno tentato le manovre rianimatorie ma purtroppo non c'è stato più nulla da fare.

