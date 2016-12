Uomo nudo in pieno centro sulla via dello shopping, la foto su Fb -GUARDA

Martedì 27 Dicembre 2016, 16:19

Nudo alla meta, o meglio, nudo in pieno centro. È successo nel primo pomeriggio di oggi a Genova, in via Venti Settembre, dove un giovane, in evidente stato di alterazione, passeggiava completamente nudo nella via dello shopping.La foto è stata scattata da un passente e pubblicata sulla pagina Facebook “Cresciuti e disagiati”: il giovane, racconta il Secolo XIX, sarebbe stato fermato da alcuni agenti in borghese e accompagnato in ospedale.

