Uomo e donna morti, doppio suicidio in auto. Le lettere choc: "Non vale la pena di vivere"

Poche righe su alcuni fogli di carta per chiedere scusa ai propri famigliari e per spiegare che, secondo loro, «la vita non vale la pena di essere vissuta». Un uomo e una donna di 34 e 36 anni sono morti così, nell'auto parcheggiata sulle sponde del fiume Gesso tra Cuneo e Boves, un tubo collegato ai gas di scarico infilato nell'abitacolo. «Abbiamo sbagliato», l'altro messaggio lasciato dalla coppia, un tempo fidanzati, alle spalle un passato di droga. L'auto, una Daewoo di colore scuro, era parcheggiata nel parco fluviale, una zona molto frequentata specialmente con il bel tempo dagli appassionati di jogging o da chi ama camminare. L'uomo ha notato che la vettura aveva il motore accesso anche al suo ritorno, dopo circa un'ora, e ha chiamato il 112. L'intervento delle volanti della polizia è stato immediato, ma per i due non c'era più nulla da fare. Inequivocabili i messaggi trovati all'interno dell'abitacolo, scritto con una grafia incerta e malferma a tradire lo stato d'animo dei due. Insieme, da giovani, l'esperienza della droga, dalla quale la ragazza aveva tentato di uscire facendosi una vita nuova con un altro uomo, da cui aveva avuto anche un figlio. Negli ultimi tempi, secondo quanto appreso, la coppia si era di nuovo avvicinata, sino al tragico gesto di oggi pomeriggio, che ha spezzato due vite ancora giovani ma probabilmente troppo sfiduciate per andare avanti.

