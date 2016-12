Completamente ubriaco crolla a terra in mezzo alla strada: caos in centro

Martedì 27 Dicembre 2016, 13:28

(F.G.) Vigilia di passione in centro storico a, dove un ubriaco ha movimentato la notte di Natale. Verso le 23 di sabato un uomosi è messo a camminare nel bel mezzo di via Principe Amedeo, che dalla stazione dei treni porta alla chiesa delle Grazie: il giovane, un nordafricano residente in zona,sordo alle proteste degli automobilisti. Poi. I presenti hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata in pochi minuti un'del Suem, che ha prestato le prime cure all'uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA