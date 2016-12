Stufa super scontata su Subito.it: spende 500 euro e resta al freddo

Domenica 25 Dicembre 2016, 11:51

di Marina Lucchin

ROVIGO - (F.Cam.) Se sperava di riscaldarsi usando lache pensava di aver acquistato grazie a un'scovata su un. Invece, non solo è rimasto al freddo ma è stato anche. Ennesimaattraverso un'inserzione in apparenza conveniente. Il prezzo, letto su, era infatti di 500 euro, ben al di sotto del valore commerciale di questi prodotti. Calore e risparmio a braccetto. Tutto però è rimasto virtuali. La vendita di stufe a pellet è infatti particolarmente in auge tra i truffatori telematici. Ne è rimasto vittima unil quale ha pagato la cifra pattuita, ma ha atteso invano l'arrivo della stufa. A vuoto anche i tentativi di contattare l'inserzionista che, dopo il primo contatto, sembra. Il 50enne si è reso conto del raggiro e si è presentato in Questura per denunciare il tutto. La polizia ha già avviato le prime verifiche, se non altro per capire se realmente si sia trattato di una truffa e se gli estremi dell'annuncio fossero falsi. In ogni caso, resta la traccia dell'invio dei soldi attraverso la quale gli inquirenti contano di individuare l'eventuale truffatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA