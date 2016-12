Trovata morta una ragazza di 22 anni: impiccata in un sottopasso

Giovedì 22 Dicembre 2016, 11:08

È stato rinvenuto all'alba a Terlizzi il cadavere di una studentessa di 22 anni che si era allontana da casa volontariamente alcuni mesi fa. La giovane è stata trovata impiccata al sottopasso di via Mazzini. Potrebbe trattarsi di un suicidio. Non si conoscono i motivi per i quali la ragazza si era allontanata da casa. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul posto è intervenuta anche la Sezione investigazioni scientifiche dell'Arma per cercare di trovare conferma, insieme all'esito dell'autopsia quando sarà eseguita, che si tratti di un suicidio.

