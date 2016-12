"Troppe bollette e troppi pagamenti": suicida una donna di 36 anni

Sabato 24 Dicembre 2016, 18:22

Ci sarebbero problemi personali e anche questioni di natura economica all'origine della morte di una donna di 36 anni che si è tolta la vita nella sua abitazione di Montesilvano. In un biglietto lasciato ai famigliari la giovane ha parlato di «troppe bollette e troppi pagamenti».A lanciare l'allarme, stamani, è stato il fratello, che non la sentiva da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco per l'apertura della porta e Carabinieri. Secondo gli accertamenti del medico legale, la morte risalirebbe a ieri e all'origine ci sarebbe un abuso di farmaci.

