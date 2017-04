Mercoledì 12 Aprile 2017, 18:55

TRENTO - Una mamma che stava allattando il suo neonato in una tabaccheria di Spini di Gardolo, in provincia di Trento, è stata invitata ad uscire dalla titolare. Il marito della donna, un nigeriano di 27 anni, che stava aspettando in auto la moglie, è entrato nel locale e se l'è presa anche con i clienti che cercavano di calmarlo. Ne ha colpiti due, a uno dei due ha dato un pugno in facci: per sfortuna del nigeriano, però, il cliente era un agente di polizia penitenziaria fuori servizio che si è subito ripreso e lo ha bloccato. L'agente, prima di intervenire, si è anche qualificato come rappresentante delle forze dell'ordine, ma questo non ha per nulla fatto calmare il nigeriano che, anzi, lo ha colpito in faccia. L'agente, dopo l'episodio, si è fatto medicare al Pronto soccorso dove lo hanno poi dimesso con una prognosi di 7 giorni. Anche l'altro cliente è finito all'ospedale. Il nigeriano è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

